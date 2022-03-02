РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Массовые народные гуляния в честь Масленицы отменили в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Отменяется интерактивная программа «Масленичный переполох», запланированная к проведению 3 марта в поселке Нахабино у МАУ «КДК «Мечта». Также не будет массовых гуляний 6 марта на площади у ДК «Подмосковье», в микрорайоне Павшинская пойма, в микрорайоне Новый городок поселка Нахабино, у дома культуры «Луч» в селе Петрово-Дальнее.

Причины изменений в программе мероприятий не уточняются.