РИАМО - 2 мар. Начались работы по реконструкции сетей водоснабжения Зеленограда. Их проводят специалисты АО «Мосводоканала» в составе комплекса городского хозяйства и департамента ЖКХ столицы. Реконструкцию проводят в северной части округа, сообщает пресс-служба департамента.

Специалисты обновят сети диаметром от 0,2 до 0,4 м. Их общая протяженность составит порядка 1,2 км. Реконструкция позволит повысить надежность системы водоснабжения в Зеленограде, в том числе для предприятий АО «Микрон» и АО «КВАНТ».

При проведении работ будут использовать бестраншейные технологии. Они существенно сокращают число разрытий, что удобно в условиях города и позволяет свести к минимуму дискомфорт жителей района и сотрудников предприятий.

Отключать абонентов на время реконструкции не планируется. Завершатся работы в сентябре.

«Мосводоканал» планомерно работает над повышением качества и надежности сетей. С 2010 года было построено и реконструировано 1,2 тыс. км водопроводной и свыше 550 км канализационной сетей.