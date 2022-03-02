РИАМО - 2 мар. Центральный банк России принял решение не возобновлять в среду торги на Московской бирже в некоторых секциях. Такое решение принято на фоне введения Западом экономических санкций в отношении РФ, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в среду не будут возобновлены торги в секции фондового рынка, кроме режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы в режиме «Закрытие позиций». Также останутся закрытыми торги в секции СПФИ.

Ранее регулятор уже применял такие меры. Так, 1 марта не были возобновлены торги в секциях фондового рынка, срочного рынка и рынка СПФИ.

Режим работы Мосбиржи на следующий день будет объявлен до 9 часов 3 марта.