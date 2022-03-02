РИАМО - 2 мар. Физкультурно-оздоровительный комплекс с витражами построят в столичном районе Бирюлево Восточное. Спортобъект появится на Липецкой улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, в архитектурном плане основной акцент при строительстве ФОКа будет сделан на отделке под дерево, чередующейся с витражными окнами.

«Для отделки здания будут использоваться сэндвич-панели различных оттенков. Благодаря сочетанию с витражами, которых будет действительно довольно много, получится современное стильное здание, которое хорошо впишется в сложившуюся среду этого района», — сказал Кузнецов.

Площадь пятиэтажного здания физкультурного комплекса составит 7 тыс. кв. м. В нем будут бассейн, тренажерный зал и административные помещения.