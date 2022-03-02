РИАМО - 2 мар. На МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги по техническим причинам ряд поездов следует с отклонением от графика, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.

Расписание диаметральных поездов и нескольких рейсов Савеловского направления также скорректировано.

Вместе с МЖД принимаются меры для сокращения опозданий.

Сроки устранения отклонения от графика не уточняются.