РИАМО - 2 мар. На МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги по техническим причинам ряд поездов следует с отклонением от графика, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.
Расписание диаметральных поездов и нескольких рейсов Савеловского направления также скорректировано.
Вместе с МЖД принимаются меры для сокращения опозданий.
Сроки устранения отклонения от графика не уточняются.
Расписание диаметральных поездов и нескольких рейсов Савеловского направления также скорректировано.— ЦППК (@centralppk) March 2, 2022
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