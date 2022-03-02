РИАМО - 2 мар. С 21 по 25 февраля комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 85 объектов, из которых 64 земельных участка в аренду, 6 земельных участков на продажу, 13 нежилых помещений в аренду и 2 помещения на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

В Рузе продается гаражный бокс площадью 37,1 кв. м по адресу: площадь Партизан, дом 3. Заявки принимаются до 4 апреля. Начальная цена продажи – 86 100 руб.

Для субъектов малого бизнеса в Коломне на улице Лесной для аренды выставлен на аукцион земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м под объекты дорожного сервиса. Срок аренды земельного участка — 13 лет и 2 месяца. Начальный размер годовой арендной платы – 163 019 руб.

Под строительство загородного дома в поселке Каданок городского округа Луховицы за право заключить договор аренды на торги выставлен земельный участок площадью 2 428 кв. м. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 72 тыс. руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.