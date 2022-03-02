РИАМО - 2 мар. Вечером в среду пробки в столице могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных. На дорожную ситуацию могут повлиять строительные работы и мелкие аварии, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сейчас пробки в Москве оцениваются в 4 балла. В течение дня затруднения ожидаются на центральных улицах города, Садовом кольце, ТТК, МКАД.

Строительные работы могут стать причиной образования заторов на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Лужнецкой и Рижской эстакадах.

В час пик москвичам рекомендуют пользоваться метро, наземным общественным транспортом и такси.