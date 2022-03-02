РИАМО - 2 мар. В этом году на участие в государственной итоговой аттестации зарегистрировались более 97 тыс. столичных школьников. Для допуска к ней учащиеся проходили собеседование по одному из предметов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Регистрация завершилась 1 марта. О дате и времени проведения аттестации школьники смогут узнать в личном кабинете на портале мэра и правительства столицы.

«Заявления на участие в ОГЭ и ГВЭ в 2022 году подали более 97 тыс. человек. На экзаменационный период будет задействовано свыше 450 пунктов проведения экзаменов, организованных на базе московских школ», – рассказала руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

Заключительные экзамены будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Чтобы получить допуск к ГИА-9, необходимо выдержать итоговое собеседование по русскому языку. Оно проходило 9 февраля. Для получения аттестата об основном общем образовании нужно сдать 4 экзамена.

Из них 2 – обязательных и 2 – на выбор выпускника. Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят экзамен только по 2 предметам.

В столице регулярно проводят тренировочные экзамены в формате ОГЭ. Московских школьников учат заполнять специальные бланки и знакомят с правилами проведения экзамена.

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