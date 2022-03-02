РИАМО - 2 мар. В ходе торгов по аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1,2 тыс. кв. м в Истре итоговый размер годовой арендной платы увеличился в 99 раз, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Этот аукцион стал самым многочисленным по количеству участников на прошлой неделе в Подмосковье. В аукционе приняло участие 34 претендента. Стартовая цена составляла 500 тыс. руб./год.

Всего с 21 по 25 февраля в Московской области состоялось 35 аукционов по земельно-имущественным торгам. В торгах приняли участие 164 претендента.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило около 5 человек на лот, что больше, по сравнению с показателями 2021 года, на 20%.