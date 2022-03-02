РИАМО - 2 мар. Цифровая платформа «Электронный дом» позволяет жителям Москвы заниматься управлением и содержанием многоквартирного дома. Благодаря ей можно в формате онлайн участвовать в собраниях собственников, проводить опросы соседей, вызывать коммунальщиков, подавать заявки в управляющую компанию, сообщили в пресс-службе департамента информтехнологий Москвы.

«За прошлый год с помощью платформы горожане организовали больше 350 общих собраний собственников и 2 тыс. опросов. Недавно в «Электронном доме» появился новый раздел — карта подключенных домов. Здесь можно найти свой адрес, посмотреть, кто из соседей уже зарегистрирован, узнать о проводимых опросах», — рассказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что в этом году на площадке будет улучшена система отправки обращений в Мосжилинспекцию, Фонд капремонта, префектуры и управы.

Одна из самых востребованных услуг платформы — возможность сообщить о неполадках в квартире, подъезде или во дворе. Еженедельно через «Электронный дом» в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город» поступает около 3,5 тыс. заявок.

«Теперь благодаря «Электронному дому» мы проводим опросы или общие собрания в онлайн-режиме. При этом не тратим время на подсчеты голосов, формирование реестра собственников и ведение протоколов собрания — все делает система. Все могут высказаться, не перебивая друг друга, и каждый голос будет учтен. Естественно, что такое взаимодействие между соседями ускоряет принятие важных для нас решений и снижает трудозатраты», — отметил житель района Медведково Александр Шмельков.

С помощью «Электронного дома» он и другие жители сформировали совет дома, выбрали, как копить средства на капремонт. Кроме того, удалось узнать мнение жильцов о площадке для выгула собак и парковке.