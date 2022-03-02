РИАМО - 2 мар. С 21 по 26 февраля комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 23 закупки, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, опубликованы закупки на капремонт Свердловской СОШ им. М.П. Марченко в Лосино-Петровском; на поставку оборудования для неонатологии; на разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства Томилинского лесопарка в Люберцах.

Размещена закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада на 560 мест в Люберцах.

Опубликованы закупки на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Русич», на разработку рабочей документации и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Орехово-Зуевском округе; на строительство школы на 550 мест в Нахабине; по реконструкции водозаборного узла в Люберцах; по завершению строительства школы на 525 мест без начальных классов в Коломне.

Размещена закупка на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детсада на 250 мест в Мытищах.

Опубликованы закупки на строительство водозаборного узла с установкой станции обезжелезивания в Серебряных Прудах; на поставку ноутбуков в рамках реализации создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; на подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту детсада №9 «Красная шапочка» в Зарайске.