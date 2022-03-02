РИАМО - 2 мар. Американская корпорация Apple заявила о введении ограничений на работу своей платежной системы Apple Pay и предоставление других услуг для российских клиентов, сообщает Nation News.

С помощью системы быстрых платежей Apple Pay пользователи устройств компании Apple могут оплачивать покупки в магазинах, на сайтах и в приложениях.

Какие еще услуги будут ограничены, в компании не уточнили.

Apple приняла решение о введении данной меры в связи с проведением российскими вооруженными силами спецоперации на территории Украины после эскалации конфликта на Донбассе. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля.