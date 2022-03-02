РИАМО - 2 мар. Со 2 марта в России действует запрет на вывоз из страны иностранной валюты на сумму более чем 10 тыс. долларов, сообщает Газета.ru.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Мера затрагивает наличную иностранную валюту и денежные инструменты.

Ранее глава государства подписал указ, согласно которому российские резиденты не могут зачислять иностранную валюту на зарубежные счета.

Российскими резидентами в законодательстве считаются физлица. К резидентам относятся лица, которые проживают в РФ не менее 183 дней в году, а также военные, которые проходят службу за рубежом, и командированные туда госслужащие.

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