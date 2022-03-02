РИАМО - 2 мар. В столичном регионе в среду будет облачно и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до плюс 5 градусов.

Ветер ожидается слабый. Относительная влажность воздуха около 50%.

Атмосферное давление будет выше климатической нормы на 9-10 единиц и составит 755 мм рт. ст.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха находится в пределах климатической нормы.

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