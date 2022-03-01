РИАМО - 1 мар. Россияне стали массово получать звонки и сообщения от мошенников, запугивающих людей потерей вкладов. Очень важно не терять бдительность и не поддаваться панике, сообщает пресс-служба Банка России.

Мошенники чаще всего требуют срочно снять деньги со счетов, объясняя, что те скоро станут недоступны из-за отключения SWIFT. Это утверждение не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Отключение банков от SWIFT никак не повлияет на счета клиентов российских банков. SWIFT – это финансовый мессенджер банков разных стран. Отключение создаст сложности при ведении международной деятельности, но никак не повлияет на работу финансовых организаций внутри страны.

Клиентам российских банков по-прежнему доступны переводы, внесение и снятие средств, а банковские карты продолжают работать на территории России.

Сервисы Apple Рay и Google Pay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк «Открытие»). Если оплата не проходит, значит, магазин использует терминалы этих банков.

Отключение от SWIFT стало одной из санкций западных стран в отношении РФ из-за проведения Россией спецоперации на Украине.

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