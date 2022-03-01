РИАМО - 1 мар. В Московской области в 2022 году проведут мероприятия в честь 90-летия гражданской обороны. Они будут направлены на популяризацию гражданской обороны, организацию и проведение просветительской работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

4 октября 2022 года исполнится 90 лет гражданской обороне.

Так, организовано участие школьников во Всероссийской электронной олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности, участие в VI Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

28-31 мая будет организовано участие в мероприятии в рамках III Международного пожарно-спасательного конгресса на базе конгресс-центра Центра международной торговли Москвы и парка «Красная Пресня». Будет также организовано участие в слет-соревнованиях детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

В июне-августе и сентябре будут проводиться соревнования среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

4 октября пройдут тематические открытые уроки с проведением тренировок по защите детей и персонала в случае ЧС. В этот же день будет организовано торжественное возложение цветов к памятникам, стелам, мемориальным доскам, посвященным МЧС России.

Будут также проведены смотр-конкурсы по различным направлениям. Организовано поздравление ветеранов гражданской обороны, сотрудников МЧС России, работников структурных подразделений, органов госвласти Подмосковья, органов местного самоуправления и организаций, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны.

В октябре пройдут торжественные мероприятия в честь 90-й годовщины образования гражданской обороны. Будет проведена штабная тренировка по гражданской обороне на территории Московской области.

Кроме того, в честь 90-й годовщины образования гражданской обороны проведут тематические выставки, встречи с ветеранами гражданской обороны, дни открытых дверей, викторины. Будут также выпущены сувениры с символикой «90 лет гражданской обороне».

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