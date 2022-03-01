РИАМО - 1 мар. В столице центр имени Мейерхольда объединят с театром «Школа драматического искусства», работающим по лабораторному принципу. Решение приняли с учетом особенностей площадки центра, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

«Школа драматического искусства» выступает в роли проектной площадки творческого чемпионата Artmasters.

Основой для преобразования послужило то, что у центра нет труппы и его деятельность носит проектный характер, а также увольнение нынешнего руководства.

Во вторник стало известно об увольнении художественного руководителя центра Дмитрия Волкострелова. Он занимал эту должность с начала 2020 года после ухода Виктора Рыжакова.

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