РИАМО - 1 мар. За последние 5 лет бюджет подмосковной Балашихи увеличился более чем на 40%, было создано более 11,5 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Об этом рассказал глава округа Сергей Юров в ходе рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В Балашихе ведется работа по созданию индустриального парка «Соболиха». Сейчас к реализации проектов готовятся 7 резидентов, это представители малого и среднего предпринимательства. Там будут находиться производства пищевых продуктов, одежды, склады. Будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Медицина

В ходе встречи также обсуждалось открытие новых медицинских объектов. Так, до конца 2025 года в Балашихе откроют 4 поликлиники в микрорайонах Ольгино, Саввино, Лукино и ЖК «Измайловский лес». В Ольгине появится областная больница.

Дороги и транспорт

Министерство Инвестиций и инноваций Московской области

Что касается дорог, то к 2024 году закончат возведение трассы М-12 Москва – Казань, 10 км трассы пройдет по Балашихе. Это будет дублер Горьковского шоссе, на новую дорогу уйдет значительная часть транзитного трафика. Работы на территории региона планируют закончить в 2023 году.

Завершено проектирование реконструкции Носовихи, благодаря чему увеличится пропускная способность Носовихинского, Леоновского и Разинского шоссе. Повысится транспортная доступность микрорайонов, где проживают порядка 300 тыс. человек.

В конце 2023 года планируют запустить МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный. К середине этого года будет возведена временная платформа Ольгино, а в 2024 году появится новая современная станция МЦД. В 2024 году планируется также закончить реконструкцию вокзала станции Железнодорожная.

Экология и ЖКХ

На встрече также обсудили вопросы экологии. Так, по поручению президента РФ в 2017 году был закрыт полигон «Кучино», потом там провели рекультивацию.

«Одним из итогов пятилетней работы стало решение экологических проблем города. Полигон «Кучино» долгие годы беспокоил население. 5 лет назад мы получали более тысячи жалоб ежемесячно на экологию и неприятные запахи», — подчеркнул Юров.

С 2017 года в Балашихе провели реконструкцию 13 водозаборных узлов. В прошлом году к Московской системе водоснабжения подключили микрорайон Ольгино, улицы Граничную, Главную, частично улицы Некрасова и Маяковского. В этом году заменят 3 км магистрального водопровода.

Названы планы по развитию Балашихи в ближайшие годы>>