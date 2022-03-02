РИАМО – 2 мар. В мире 2 марта отмечают Международный день спички, а православные христиане вспоминают священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.

Международный день спички

В мире 2 марта отмечают день спички. В течение многих десятилетий спички были одной из незаменимых вещей для человека. Даже сегодня они остаются в обиходе в качестве удобного и дешевого способа получить огонь.

Слово «спичка» произошло от слова «спица». Изначально для обозначения спичек в современном понимании использовали словосочетание «зажигательные спички», но затем прижилось просто слово «спички».

Спички бывают разнообразными. Так, делают деревянные спички, восковые, картонные, терочные (которые зажигаются при трении о специальную поверхность), бестерочные (которые зажигаются при трении о любую поверхность). В России наиболее распространены осиновые терочные спички.

День памяти священномученика Ермогена

Православные христиане 2 марта вспоминают священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.

Изначально Ермоген был священником в Казани. Потом он стал архимандритом Спасо-Преображенского монастыря, затем – первым Казанским митрополитом. Во время служения Ермогена в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году.

Деятельность Ермогена совпала с нашествием Лжедмитрия. Ермоген посвятил все свои силы служению церкви и стране.

В 1606 году его возвели на патриарший престол в Московском Успенском соборе. Скончался Ермоген в 1612 году.

День Кикиморы

2 марта славяне отмечали День Кикиморы – последний праздник злых Навьих богов перед приходом весны. Кикимору также называли Маремьяной-Кикиморой, Кикиморой одноглазой. В этот день вспоминали присловье: «На Маремьяну Ярило — с вилами».

В народе верили, что если в полдень в этот день будет видно солнце, то весна будет ранней. Если будет метель, то такая погода сохранится на всю неделю. Верили также, что чем больше выпадет снега, тем выше будет урожай зерновых.

Еще в одной примете говорилось о том, что если при морозе вспотели оконницы и рамы, то ожидается потепление.

Именины

Свои именины в этот день отмечают Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.