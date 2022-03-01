РИАМО - 1 мар. В подмосковной Балашихе будут продолжать благоустройство парков. За последние годы были благоустроены 8 новых парков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым.

В 2022 году в Балашихе реализуют второй этап благоустройства парка «Пехорка» - это зона отдыха вдоль реки «Пехорка-Лес». Там будут более комфортная набережная на территории Горенского лесничества, появятся детская площадка, входные группы, беговые дорожки. Чтобы обеспечить безопасность, установят камеры видеонаблюдения.

«У нас благоустроены 8 новых парков за последние годы. Это и «Пехорка», и «Пестовский». Люди обращаются с новыми просьбами, говорят: «Хотим, чтобы рядом с нашим домом была такая же «Пехорка». Поэтому мы продолжаем эту программу», - сказал Юров.

В 2022-2023 годах в порядок приведут Ольгинский лесопарк, пруд в микрорайоне Ольгино. По просьбам жителей там будут проводить культурные мероприятия, соревнования и фестивали. В местах отдыха появятся прогулочные дорожки с лавочками и освещением.