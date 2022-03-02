РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. В среду в подмосковном Щелкове пройдут приемы жителей по вопросам получения юридической помощи и здравоохранения, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прием проведет адвокат Московской коллегии адвокатов Ольга Тришкина по адресу: ул. Кооперативная, д. 20, 2 этаж. Начало в 10:00.

Прием будет проводиться строго по записи. Записаться можно по телефону: 8(496)566-80-93 (общественная приемная партии «Единая Россия» Щелкова) и 8(496)566-19-54.