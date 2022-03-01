РИАМО - 1 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал кандидатуру нынешнего главы Балашихи Сергея Юрова, выдвинувшегося на конкурс на пост главы округа в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Во вторник губернатор провел рабочую встречу с главой городского округа.
«Я очень рад, что вы готовы работать дальше, и надеюсь, что те преобразования, которые уже обеспечены и которые у нас в плане, обязательно заметят люди. Прошу вас уделить еще больше внимания жителям, которые нуждаются в заботе, в защите. Сейчас непростая ситуация на финансовых рынках. Все это требует максимальной чуткости и внимания любого уровня власти», — сказал Воробьев.
На встрече также обсудили вопросы дальнейшего развития округа и реализацию президентских проектов в Балашихе.
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