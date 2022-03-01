«Я очень рад, что вы готовы работать дальше, и надеюсь, что те преобразования, которые уже обеспечены и которые у нас в плане, обязательно заметят люди. Прошу вас уделить еще больше внимания жителям, которые нуждаются в заботе, в защите. Сейчас непростая ситуация на финансовых рынках. Все это требует максимальной чуткости и внимания любого уровня власти», — сказал Воробьев.