РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. В среду молодым мамам в Королеве расскажут о психологической подготовке к родам.

В среду в роддоме подмосковного Королева пройдет бесплатная лекция для будущих мам «Психология беременности». О психологической подготовке к родам, эмоциональном состоянии беременной до, во время и после родов, о страхах беременных и их отношениях с близкими расскажет психолог Резеда Кучкарова.

Лекция начнется в 15:30. Для тех, кто ранее не записывался в «Школу мам», необходима предварительная запись по WhatsApp: 8(999)929-37-89 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).