РИАМО - 1 мар. В 2022 году памятные стелы, увековечивающие подвиги жителей во время Великой Отечественной войны, установят в Ступине, деревне Степыгино в Домодедове, а также селах Спасс и Осташево в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В деревне Степыгино и селах Спасс и Осташево стелы установят в связи с присвоением почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». С 2015 года это звание присваивается населенным пунктам региона, где во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные сражения.

Стела представляет собой облицованную красным гранитом квадратную в сечении колонну, завершающуюся строгой геометрической ромбовидной капителью. Она будет установлена на подиум из красного гранита. Верх стелы будет увенчан фигурами из гербового щита Московской области с покрытием из сусального золота, под капителью расположится герб муниципального образования.

Площадь вокруг стелы вымостят гранитной плиткой темно-серого цвета с подходами с трех сторон, облицованными тротуарной плиткой. Благоустройство территории мемориального комплекса также включает в себя работы по озеленению, освещению и установке лавочек и урн.

В городе Ступино установят стелу «Город трудовой доблести». Высота стелы составит 33 метра. Рядом с ней планируется установить пять пилонов с изображениями жизни города в годы Великой Отечественной войны. Прилегающая к стеле территория также будет благоустроена.

Город трудовой доблести – почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено городу Ступино в сентябре 2021 года.

«Стелы станут символом присвоенного статуса и увековечат подвиг местных жителей во времена Великой Отечественной войны», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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