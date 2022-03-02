РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. Бесплатное фитнес-занятие состоится в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове в среду, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Фитнес-занятие «Проблемные зоны» начнется в 19:30 в УСК «Подмосковье», инструктор — Любовь Коротина.

Участие строго по предварительной записи. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(496)567-14-07; 8(916)036-90-35 или по адресу: Щелково, Краснознаменская 24, Фитнес-Центр (остановка «Стадион»).