РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду ответит на вопросы жителей в прямом эфире на телевидении, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«2 марта в 19:30 встретимся в эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим приоритетные направления, обозначенные в моем ежегодном отчете, поговорим о развитии систем здравоохранения и образования, а также о мерах соцподдержки работников бюджетной сферы», - сказал Ружицкий.
Жители могут отправить вопросы на электронный адрес редакции: redaktor@lrt.tv или задать по телефонам прямого эфира: 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52 (телевидение).
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