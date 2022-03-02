«2 марта в 19:30 встретимся в эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим приоритетные направления, обозначенные в моем ежегодном отчете, поговорим о развитии систем здравоохранения и образования, а также о мерах соцподдержки работников бюджетной сферы», - сказал Ружицкий.