РИАМО - 1 мар. В Басманном районе к переезду в новые квартиры по программе реновации готовятся первые 95 семей. В первые дни работы центра информирования по переселению на Бауманской улице его посетили более 150 семей, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы.

После получения в центре смотровых ордеров жильцы смогут получить консультации, осмотреть квартиры, заключить договоры мены и получить другие услуги.

Дом №47 на Бауманской улице – первый в районе, построенный по программе реновации.

Участники программы реновации Басманного района переедут в 255 квартир с уже готовой улучшенной отделкой в современном жилом комплексе.

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