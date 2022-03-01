РИАМО - 1 мар. «Эхо Москвы» отключено от эфира, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Он опубликовал информацию в своем Telegram-канале.

Ранее Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (внесен в реестр иностранных агентов) из-за распространения информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также ложных сведений.

Венедиктов заявил, что «Эхо Москвы» ничего не нарушало и никаких уведомлений не получало.

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