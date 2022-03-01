РИАМО - 1 мар. Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выехали в Раменский округ по жалобе жителя на портале «Добродел» и зафиксировали второе за неделю нарушение в муниципалитете, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение касалось незаконных выбросов в атмосферный воздух с производственной площадки, расположенной в деревне Морозово.

«В ходе осмотра установлены признаки возможного нарушения. Инспекторы обнаружили целое предприятие по производству пиломатериалов с сушильной камерой, бытовым помещением, которое отапливается дровяной печью, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По предварительной информации, источники выброса и само предприятие не входят в реестр объектов негативного воздействия. Они не оформляли разрешение на выбросы. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.

За несколько дней до этого в ходе рейда пресекли незаконную свалку у деревни Дергаево. Ведется расследование, 4 единицы спецтехники задержаны.

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