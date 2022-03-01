РИАМО - 1 мар. В Московской области за январь 2022 года объем отгруженного кокса и нефтепродуктов превысил 2,8 млрд рублей. К соответствующему периоду 2021 года темп роста составил 279,8%, сообщает пресс-служба Мосстата.

Также в регионе в январе 2022 года вырос индекс производства кокса и нефтепродуктов. По отношению к декабрю 2021 года рост составил 1,2%, а к январю 2021 года – 59,7%.

Средняя потребительская стоимость литра бензина в Подмосковье в январе 2022 года составила 51,53 рубля. В среднем бензин марки АИ-92 стоил 46,89 рубля, АИ-95 – 51,66 рубля, АИ-98 и выше – 60,39 рубля, а дизельного топлива – 53,39 рубля.

В столице в среднем за литр бензина марки АИ-92 просят 47,76 рубля, АИ-95 – 53,11 рубля, АИ-98 и выше – 60,90 рубля, а за дизельное топливо – 54 рубля.

Объем производства нефтепродуктов в Подмосковье вырос на 19,3% за 2021 г>>