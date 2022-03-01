РИАМО - 1 мар. Более 170 тыс. участников проекта «Активный гражданин» (90%) проголосовали за то, чтобы назвать городскую скоростную магистраль Московским скоростным диаметром, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новая скоростная магистраль между югом и севером города будет называться Московский скоростной диаметр, или МСД. Так решило большинство участников голосования - 90%», - написал Собянин в Twitter-аккаунте.

Магистраль объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды. Ее протяженность составит 66 км. На МСД разместятся 136 мостов, тоннелей, эстакад, 33 пешеходных перехода.

На сегодняшний день ее готовность оценивается на 62%. Небольшой участок на северо-востоке откроют уже в этом году, а часть на юге и юго-востоке – в 2023 году.

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