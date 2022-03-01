РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В нынешнем году в частном секторе микрорайона Барыбино подмосковного Домодедова начнут строить водопровод, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Впереди решение следующих задач. Совместно с товариществом собственников недвижимости «Барыбино» начать строительство водопровода в частной застройке микрорайона после проведенной большой подготовительной работы», - сказала Филина.