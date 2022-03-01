РИАМО - 1 мар. Проекту «Московское долголетие» исполнилось 4 года. За это время он привлек уже 400 тыс. человек, которые нашли единомышленников и занятия по душе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У них появилась возможность больше общаться, заниматься спортом, творчеством. Многие впервые взялись за кисть и краски, начали выступать на сцене, учить языки. Общаясь с участниками «Московского долголетия», вижу, с каким удовольствием они занимаются любимым хобби. Это заслуга всех, кто делает проект», - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что все это – заслуга тех, кто делает проект, и поблагодарил этих людей за душевность и оптимизм.

С 2020 года проект перенесли в онлайн-формат из-за пандемии, и он продолжает развиваться. Его участники занимаются спортом, танцуют, изучают языки, осваивают компьютерные программы и посещают еще множество разнообразных занятий.