РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В прошлом году в территориальный отдел администрации микрорайона Барыбино Домодедова поступило 123 обращения от граждан, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино во вторник. На мероприятии также присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«За отчетный период в территориальный отдел поступило 123 обращения граждан. На личном приеме было принято 68 человек», - сказала Филина.

По итогам отчета за 2020 год было оформлено 15 поручений главы городского округа, из них в настоящее время выполнены 6, по трем обращениям даны разъяснения, еще 6 находятся в работе.

Также за прошлый год провели 15 встреч администрации с жителями.