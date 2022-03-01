РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В прошлом году 13 долгожителей из микрорайона Барыбино Домодедова поздравили с юбилеем, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«В прошедшем году в микрорайоне Барыбино с юбилеем поздравляли 13 долгожителей. Им вручены памятные подарки и единовременная материальная помощь», - сказала Филина.

Она отметила, что в прошлом году выплаты также получили 176 инвалидов и 12 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.