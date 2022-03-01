РИАМО - 1 мар. На столичный бизнес, который не поддерживает призывы в пользу Украины, совершаются постоянные нападки, их руководителям угрожают расправой и убийством. Однако будут приняты все необходимые меры для обеспечения нормального функционирования города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака», - написал Собянин в своем блоге.
Он отметил, что все эти действия осуществляются профессионалами и крупными системными структурами.
Он призвал не поддаваться на провокации, призванные устроить хаос в Москве по аналогии с событиями в Казахстане, и предупредил, что все беспорядки будут пресекаться.
«Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз», - подытожил Собянин.
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