РИАМО - 1 мар. На столичный бизнес, который не поддерживает призывы в пользу Украины, совершаются постоянные нападки, их руководителям угрожают расправой и убийством. Однако будут приняты все необходимые меры для обеспечения нормального функционирования города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака», - написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что все эти действия осуществляются профессионалами и крупными системными структурами.

«И все это происходит на фоне экономических санкций, которые направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан. Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей», - подчеркнул мэр.

Он призвал не поддаваться на провокации, призванные устроить хаос в Москве по аналогии с событиями в Казахстане, и предупредил, что все беспорядки будут пресекаться.

«Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз», - подытожил Собянин.