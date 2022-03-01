РИАМО - 1 мар. С 1 марта открывается регистрация на акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В нем смогут поучаствовать 350 человек из Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Регистрация завершится 21 марта. Акселератор будет проводится на адаптированной IT-платформе (https://accel-ovz.ru/).

Принять участие в проекте могут слабовидящие, слабослышащие, глухие, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с комплексами перечисленных нарушений, а также люди с инвалидностью в возрасте 14-24 лет, которые хотят создать или доработать свои бизнес-проекты.

Для них в удобном формате до 31 июля проведут 12 модулей обучения по развитию креативного мышления, бизнесу и другим темам. Прошедшим цикл выдадут электронный сертификат.

В режиме онлайн с ребятами будут работать наставники, которые помогут разобрать проекты и подскажут, как их реализовать, а также профильные психологи и переводчики русского жестового языка.

Те участники, которым удастся защитить свои проекты в августе, получат сертификаты призеров.

10 лучших проектов станут победителями и получат поддержку при развитии в течение сентября.

Проект реализуется «Национальной ассоциацией развития инноваций, предпринимательства и самозанятости» при поддержке правительства Московской области и фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества с участием АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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