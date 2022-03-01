РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. Старую школу в микрорайоне Барыбино Домодедова начнут сносить в сентябре нынешнего года, сообщила начальник управления образования Домодедова Елена Болмазова.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Что касается сноса здания, то на сегодняшний день у нас ведется работа по проектированию. И снос здания входит как раз в конкурсную документацию по проектированию. Примерные сроки начала сноса – сентябрь 2022 года», - сказала Болмазова.

Она отметила, что управление образования рассматривает все возможные варианты для того, чтобы дети не прерывали свое обучение и имели возможность обучаться в соседних школах: Ильинской и Гальчинской СОШ с организацией подвоза.

Болмазова добавила, что старое здание Барыбинской школы 1954 года постройки. В настоящее время у нее 94% износа.

«На сегодняшний момент у нас ведется очень серьезная работа по проектированию новой школы. Это будет современное здание с актовым залом, с пищевым блоком, со спортивным залом, с большими рекреационными холлами, с современным оборудованием», - подчеркнула она.

Построить новую школу планируют в 2024 году.