РИАМО - 1 мар. Фонд капитального ремонта возобновляет очный прием граждан. Посетить учреждение можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45), сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Фонд находится в Москве по адресу: ул. Кулакова, дом №20к1. В пятницу граждан не принимают.

В министерстве напомнили, что на территории Московского региона действует масочный режим. На прием допускаются граждане только в средствах индивидуальной защиты.

Предварительно интересующие вопросы по капремонту, начислениям и задолженностям по оплатам можно задать по телефону горячей линии фонда 8 (495) 104-59-59 или через личный кабинет на сайте.

Дополнительно на вопросы жителей Подмосковья ответят по электронной почте post@fkr-mosreg.ru.