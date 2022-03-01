РИАМО - 1 мар. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения жителей ДНР и ЛНР в подмосковном Клину. Она отметила, что там круглосуточно работает медицинский пункт, а образовательный процесс для детей организован на высоком уровне.

В пункте в Клину находятся 356 человек, из них половина – дети.

«Как уполномоченному мне крайне важно знать, какая помощь нужна людям, какие вопросы их волнуют, своими глазами увидеть, как они разместились, есть ли у них все необходимое», — написала Москалькова в Instagram.

Она отметила, что взрослые с детьми проживают в отдельных комнатах, одной семьей. Были предусмотрены все условия для размещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Медицинский пункт работает круглосуточно, есть нужные лекарства.

«Прекрасно организован образовательный процесс, на месте обустроен детский сад, здесь же есть школа. Ребятам все нравится, у них есть и школьная форма, и учебники. Люди обеспечены сбалансированным пятиразовым питанием», — подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что для беженцев организовали и экскурсии, посещение музеев, театров.

«Очень важно, чтобы люди знали, что мы рядом с ними и готовы поддержать их в трудную минуту», — отметила Москалькова.

В Подмосковье прибыли 1,3 тыс. человек из Луганской и Донецкой республик. Их разместили в детских лагерях региона. Дети школьного возраста начали ходить в образовательные учреждения Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что главам округов, где разместили беженцев, нужно чутко относиться к прибывшим.

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