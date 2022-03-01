РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В прошлом году в 10 многоквартирных домах микрорайона Барыбино в Домодедове заменили газопровод, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«В рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» проведена замена внутреннего и фасадного газопровода в 10 многоквартирных домах», - сказала Филина.