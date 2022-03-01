РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. 12 контейнерных площадок отремонтировали в микрорайоне Барыбино подмосковного Домодедова в прошлом году, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино Домодедова во вторник. На мероприятии также присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Выполнены работы по ремонту 12 контейнерных площадок, отремонтированы 4 шахтных колодца, установлены 2 информационные доски объявлений», - сказала Филина.

Также проводились работы по ремонту и содержанию детских площадок, кронированию и санитарной вырубке деревьев, демонтажу незаконной рекламы.