РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В прошлом году в микрорайоне Барыбино Домодедова отремонтировали плотину, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино Домодедова во вторник. На мероприятии также присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«В 2021 году в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» подрядной организацией был выполнен капитальный ремонт плотины нижнего пруда на реке Востец. Это 2-й школьный пруд», - сказала Филина.

Она отметила, что в рамках ремонта была проведена очистка от древесно-кустарниковой растительности, ремонт земляной плотины, устройство донного выпуска с колодцами безопорной арматуры, работы на водозбросном сооружении, строительство водоприемного узла водослива, а также установка ограждения и предупреждающих знаков. Также очистили русловую часть ручья для предупреждения подтоплений местности ниже плотины.