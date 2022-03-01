РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В прошлом году в микрорайоне Барыбино Домодедова выплату ко Дню Победы получили более 200 ветеранов и детей войны, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Хочется отметить и проведенное мероприятие «Не может быть забвения», на которых чествовали ветеранов, а также детей войны. Выплаты к знаменательной дате получили 214 человек», - сказала Филина.