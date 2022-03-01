РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В прошлом году в микрорайоне Барыбино подмосковного Домодедова отремонтировали 1 330 кв. м ям, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Барыбино Наталья Филина.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Барыбино Домодедова во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«В рамках содержания дорожной сети микрорайона выполнен ямочный ремонт общей площадью 1 330 кв. м», - сказала Филина.

Она отметила, что ремонт выполнен на улицах Генерала Белова, Пушкина, Советская, Макаренко, проездах от улицы Леваневского до улицы Новослободская и от улицы Чернышевского до улицы Садовая, а также парковки у кафе «Сукно» на улице 1-я Вокзальная.