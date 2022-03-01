РИАМО - 1 мар. Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как работают мошенники, спекулирующие на санкциях. Они стали звонить гражданам с сообщениями об угрозе накоплениям, сообщает Nation News.
Жертву убеждают в том, что средства на счетах банков находятся под угрозой, и убеждают перевести их на подставные счета. Используются и другие схемы.
Он призвал не верить в сомнительную благотворительность. Поскольку любая попытка что-то сделать с накоплениями под руководством мошенников закончится их потерей, эксперт рекомендует вовсе отказаться от финансовых манипуляций.
Эксперт заявил, что инициаторы санкций на Западе играют с Россией «в труса»>>
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