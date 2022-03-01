РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В прошлом году медикам в Люберцах выделили 29 квартир по коммерческому найму, сообщила во вторник первый замглавы администрации городского округа Ирина Назарьева в прямом эфире Люберецкого радио.

«Программа обеспечения медицинскими кадрами существует очень остро. Не просто потому, что кто-то не хочет работать. <...> Сегодня такая ситуация, что врачам приходится много работать. К сожалению, не все те, которые закончили медицинские вузы, хотят идти работать в государственные лечебные учреждения. Есть такая проблема», — сказала Назарьева.

Она добавила, что выплаты дают водителям скорой и неотложной помощи, администраторам поликлиник, а также единоразовую выплату — медработникам, которые привели нового сотрудника в учреждение здравоохранения.