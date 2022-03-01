РИАМО - 1 мар. Жители Подмосковья направили в феврале в адрес регионального Минстроя 177 обращений. Основными темами стали расселение аварийного жилья и возведение соцобъектов, сообщает пресс-служба ведомства.

На расселение пришлось большинство вопросов – 111 обращений, еще 32 касались соцобъектов, остальные 34 запроса перенаправили в другие ведомства.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», - подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

С начала года ведомство получило 300 обращений. Запросы поступают в Минстрой через центр управления регионом. ЦУР, используя современные системы, собирает и анализирует данные по каждой сфере жизни в регионе.