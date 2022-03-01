РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В Люберцах почти 3,5 тысячи педагогов получили надбавки к зарплате, также надбавки получили младшие воспитатели, сообщила во вторник первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

Выплаты в размере 5 тысяч рублей также получат заведующие детских садов и 2,5 тысяч рублей — младшие воспитатели.

«Надбавки уже получил 3 461 педагог, 438 младших воспитателей», — сказала Назарьева в прямом эфире Люберецкого радио.

В Московской области с 1 января началась выплата надбавок к зарплате школьным учителям и воспитателям детских садов. Кроме того, учителя лучших подмосковных школ получат дополнительные денежные выплаты в сентябре.