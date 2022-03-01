РИАМО - 1 мар. В Подмосковье реализуются мероприятия в раках нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилья. Заявки на сертификаты, за счет которых можно приобрести новое жилье, подали уже свыше 440 жителей региона, сообщает пресс-служба фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Сертификат — это мера государственной поддержки, когда государство покупает у человека жилое помещение, расположенное в аварийном доме. Его номинал составляет 83,96 тыс. рублей за один квадратный метр. При этом минимальная оплачиваемая площадь - 33,5 кв. м», - рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он объяснил, что эти средства можно потратить на покупку квартиры на вторичном рынке или в новостройке, оплатить строительство дома на самостоятельно приобретенном земельном участке. Жилье может быть куплено в любом городе региона.

До конца 2022 года планируется расселить 68 тыс. квадратных метров аварийного жилья.